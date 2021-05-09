Corona virüsü salgınının merkez üssünde tepki çeken görüntü

Dünya çapında 158 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün merkez üssü Hindistan’da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan yönetiminin salgına karşı etkisiz yöntemlerle müdahale etmeye çalışmasıyla birlikte vaka sayılarında çok ciddi bir artışın görüldüğü ülkede güncel verilere göre 22 milyondan fazla insana corona virüsünün bulaştığı, 242 binden fazla insan da corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının artmasından ardından Hindistan’da görevli bir milletvekili tartışma yaratan bir video paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda milletvekili Surendra Singh, inek idrarı içti. İnek idrarının corona virüsünden diyabete birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Singh, kameraların karşısında inek idrarını suyla karıştırmak gerektiğini söyledi.

Singh, “Bunu tokken değil açken içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin” dedi. Bunun şişelenmiş versiyonlarının da piyasada olduğunu öne süren Singh, “Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta” dedi.

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