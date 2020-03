Corona virüsü sözleri eleştirilen Donald Trump’a bir tepki de yıldız isimden geldi

NBA takımlarından Toronto Raptors ile geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşadıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks’a transfer olan Tayvan asıllı Amerikalı yıldız basketbolcu Jeremy Lin, ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi. Trump’un, corona virüsüne Çin virüsü demesi nedeniyle başlayan eleştiri yağmuruna katılan Lin, böyle kötü bir hadisede ülke belirtmenin ırkçılığı arttıracağını söyledi.

Trump’ın “ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa hava yolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Lin “Umarım yanlış yönetim nedeniyle virüse kapılan zor durumdaki insanlara ve sizin ırkçılığı körükleyen açıklamanızdan etkilenecek insanlara da güçlü bir destek verirsiniz” dedi.

Bazı kişilerin Alman Kızamığı ve İspanyol Gribi şeklindeki örnekler vermesini de eleştiren Lin, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda, “Alman Kızamığı ya da İspanyol Gribi de duymak istemiyorum. Tek bildiğim bu açıklama Asya kökenli ABD’lilere sözlü ve fiziksel saldırı olarak geri dönüyor. Ben tarihte verilen isimlere takılmıyorum. Sadece Çin karşıtı bu ince mesajın, Asyalı insanlara karşı nefreti arttırdığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Jeremy Lin’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar:

I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you’re empowering https://t.co/QfRHiOFGEm

And I dont wanna hear about no German measles/Spanish flu bc everyday Asian-Americans inc ppl I know are threatened and physically attacked. I dont give a crap about the history of names rn. What I do know is this subtle anti-Chinese message only empowers more hate towards asians

— Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020