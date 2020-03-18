Corona virüsü sözlüğü

Covid-19: Corona virüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi soğuk algınlığından daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Covid-19, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Vaka: Hastalıkla uyum gösteren semptomları taşıyan kişi.

Enfekte: Enfeksiyon (mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması) geçiren canlı.

Gözlem: Hastalıklarda müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan tıbbi bir yaklaşımdır. Bu süre içerisinde tekrar tekrar tetkikler yapılır.

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.

İzole etmek: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan ayırmak

Temas: Bir kişinin başka bir kişiyle yan yana 1-2 saniye durması, yanından geçmesi. Bir metreden yakın mesafede yaklaşık 10 dakika bulunmak, karşılıklı konuşmak. Aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak.

Sosyal mesafelenme: İnsanları fiziksel olarak birbirinden ayrı tutmayı, enfekte olmuş kişileri izole etmeyi içeren halk sağlığı stratejisi.

Zoonotik hastalık: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık.

Virolog: Viroloji; virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir.

Pandemi: Küresel anlamda etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Semptom: Alışılmışın dışında bir durum nedeniyle vücut işlevlerindeki bozuklukların (ateş, öksürük vb.) kişi tarafından fark edilmesi.

Semptomatik tedavi: Hastadaki semptomların giderilmesine yönelik tedavi.