Corona virüsü Starbucks’ı da vurdu!

Çin’de yaklaşık 4 bin 300 şubesi bulunan şirket, hızla büyüyen salgının finansal performansını etkileyeceği uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Çin, Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı.

Salgında ölü sayısı en az 132’ye ulaşırken, vaka sayısı da 6 bine yaklaştı.

Starbucks CEO’su Kevin Johnson şirketin “çok dinamik bir süreçten” geçtiğini söyledi. Şirket yetkililerine göre, Starbucks ilk çeyrekte beklenenden daha iyi performans sergilediği için yıllık kâr tahminlerini revize etmeyi planlıyordu. Ancak virüs salgını nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Starbucks, Çin’deki ilk şubesini Ocak 1999’da Pekin’de açmıştı.

Şirket küresel satışlarının yüzde 10’unu Çin’de yapıyor. Bu nedenle Çin pazarı şirketin büyüme hedeflerinin lokomotifi konumunda görülüyor.

Çin’deki salgın, diğer küresel şirketleri de zor durumda bıraktı.

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APPLE: YAKINDAN İZLİYORUZ

Apple CEO’su salgını yakından izlediklerini söyledi.

Şirket, Çin’deki mağazalarında çalışma saatlerini azalttı, çalışanlarına seyahat sınırlaması getirdi.

Apple için üretim yapan fabrikalar, beklenenden daha fazla kapalı kaldı.

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TOYOTA FABRİKALARI KAPATILDI

Sosyal medya devi Facebook, hafta başında çalışanlarına Çin’e gitmeme uyarısında bulunan ilk büyük Amerikan şirketi olmuştu. Şirket, çalışanlarını korumak için “aşırı derecede ihtiyatlı” davrandığını açıkladı.

Diğer küresel şirketler de seyahat sınırlamaları getirirken otomotiv şirketleri, Çin’deki çalışanlarını tahliye etmeye başladı.

Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin’deki fabrikalarının 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Şirketin fabrikaları kuzeydeki Tianjin kentinde ve güneydeki Guangdong eyaletinde.

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