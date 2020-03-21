Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılan annesini görmek isteyen adam dehşet saçtı!

Olay saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

İddialara göre göre corona virüsü şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi.

Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda iki görevli yaralandı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının soruşturması devam ediyor.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR

Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlilerinden biri Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan diğer görevlinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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BİR HASTA YAKINI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören bir hasta yakını şunları söyledi:

* Hasta yakını içeri girmek istedi.

* Güvenlikçiler de yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi.

* Bıçaklamış ama onu görmedim.

* Polisler geldi yakaladı yapanı.

* Güvenlikçilerden biri ağırdı, başka hastaneye götürdüler.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA