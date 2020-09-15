Corona virüsü Tiroid hastalarını nasıl etkiler?

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni corona virüsü olarak tanımlanan Covid-19 enfeksiyonunun endokrin organlar özellikle tiroid üzerindeki etkileri merak ediliyor… Peki virüs tiroid bezinde hasara neden olur mu? Tiroidi olanlarda Covid-19 daha mı ağır geçer? Hastaların alması gereken önlemler nelerdir? Doç. Dr. Ela Keskin, tüm bu sorulara şöyle açıklık getirdi…

ŞÜPHE OLUŞTURMUŞ

Tiroid hastalıklarının büyük bir kısmı bağışıklık sisteminin aktivasyonu ve tiroid bezine karşı yabancı antikorlar geliştirmesiyle oluşur. Bilindiği üzere enfeksiyon hastalıklarının pek çoğu bağışıklık sistemini aşırı aktive etmektedir. Bunların ışığında ve pandeminin başında pek çok organ tutulumu olan Covid-19 hastalarında klinik olan veya olmayan tiroid hastalıkları saptanmış ve bu bir şüphe oluşturmuştur. Ancak hastalığın ilerleyen dönemlerinde Covid-19’un tiroid bezinde hasar oluşturmadığı gösterilmiştir.

TEDAVİ AKSATILMAMALI

Tiroid hastalarında bu enfeksiyon daha ağır seyretmiyor. Tiroid az çalıştığı için tedavi alan hastalar şikayetleri olmadıkça aynı ilaç dozu ile tedavilerine devam etmeli ama şikayet olması halinde hekime başvurmalılar. Tiroid ilaçları aksatılmamalı. Çünkü ilaçların alınmaması bağışıklığı bozup enfeksiyona yatkınlık oluşturabilir. Tiroid bezi çok çalıştığı için ilaç tedavisi alan hastalar ilaç dozu değişimi için hekime daha sık gitmesi gereken bir gruptur. Hijyen koşulları sağlanarak, maske ve mesafe kurallarına uyarak hekime ulaşmalı ve hormon düzeyleri takipleri yapılmalıdır. Ateş, boğaz ağrısı, genel durum bozulması halinde ilacı kesip hekime başvurmaları gerekir.

HASTALAR İÇİN YOL HARİTASI

Tiroid hastaları pandemi sürecinde şu noktalara dikkat etmeli:

1) Beslenmeleri mevsime uygun organik gıdalarla olmalı. Düzenli şekilde meyve ve sebze tüketilmeli ve böylelikle vitaminlerin doğal yolla vücuda alınması sağlanmalı.

2) C vitamini açısından zengin besinler (limon, kırmızı ve yeşil biber, domates, roka, maydanoz, yeşil sebzeler) tüketilmeli.

3) Dengeli beslenme için karbonhidrat, protein ve yağ tüketimi orantılı olmalı. Tek yönlü beslenme bağışıklık sistemini kötü etkiler.

BU YİYECEKLER TÜKETİLMELİ

4) Omega 3’ün tiroid işlevlerini düzenleyici etkisi nedeniyle haftada 1-2 defa balık yenmeli.

5) Lif içeriği yüksek tahıl ürünleri özellikle kuru baklagiller tercih edilmeli.

6) Selenyumun tiroid hormon metabolizmasındaki düzenleyici rolü dolayısıyla selenyum içeren mercimek, mantar, kuru fasulye, tavuk, ay çekirdeği ve ceviz gibi yiyeceklerin tüketimi artırılmalı.

7) Çinko da tiroid hormon sentezi için gerekli bir elementtir. Sofrada organik yumurta, somon balığı, kabak, ıspanak ve badem bulunmalı.

KALABALIKTAN UZAK DURULMALI

8) D vitamini eksikliğine de dikkat edilmeli. D Vitamini en çok güneşten alınmakla beraber az da olsa somon, sardalya, yumurta sarısı ve sütte de bulunur.

9) Günde 2-2.5 lt su tüketilmeli.

10) Haftanın en az 3-4 günü mutlaka egzersiz yapılmalı.

11) Uyku düzenine dikkat edilmeli.

12) Maske ve mesafe kurallarına harfiyen uyulmalı ve mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlara girilmemeli.