Corona virüsü Türkiye’de hangi şehirde? Corona virüsünün hangi ilde çıktığı açıklandı mı?

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 (yeni corona virüsü) Türkiye’de yayılıyor. Corona virüsü Bilim Kurulu sonrası kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklamalarda bulundu. Koca, ilk vakayla temas içinde 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini belirterek, Türkiye’de vaka sayısının 5’e çıktığını açıkladı.

BEŞ VAKA DA AYNI ŞEHİRDE OLABİLİR

Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre ikinci corona virüsü vakası ve ilk corona virüsü vakasının yakın çevresinden. Bu sebeple iki vakanın da aynı şehirde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca corona virüsü tespit edilen 3 kişinin de ilk vakayla temas içinde olanlardan tespit edildiğini belirtildi.

“14 GÜN RAPOR ALABİLİRLER”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yurt dışından gelenler hakkında açıklamada bulundu. Açıklaması şu şekilde; Dün bir genelgeyle kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkışlarını yasakladık. Yurt dışından dönenlere 14 gün kuralı uygulandığını biliyorsunuz. Sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük bir rapor alınabilir. Bugün yayınlanan yeni karara göre, yurt dışından gelenlerin 14 gün izinli sayılmaları gerektiğine ilişkin bir karar çıkmış oldu.