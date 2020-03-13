Corona virüsü Uludağ kış turizmini vurdu!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, Corona virüs nedeniyle kış turizmine de yansıyan krizi SÖZCÜ’ye anlattı.

Saraçoğlu, “Mart ayının ilk haftalarından itibaren Corona virüsü mikrobunun dünya üzerindeki etkisinin artması ile bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat yapmama tavsiyesi ve bazılarının da seyahat yasağı koymasıyla birlikte sadece kış turizmi değil tüm turizm çeşitliliğinde önce daralmaya sonrasında da keskin iptallere dönüştü” diye konuştu.

“TURİZM CAMİASI ŞU AN KRİZ YAŞAMAYA BAŞLADI”

“Önceden yapılan rezervasyonların ve tur programlarının iptallerinden dolayı turizm camiası şu anda kriz yaşamaya başladı” diyen Saraçoğlu şöyle konuştu:

* Tüm bu nedenlerden dolayı Uludağ da sezonu erken kapatmaya başladı.

HAFTA SONU REZERVASYONLARI İPTAL EDİLDİ

* COVID-19 virüsü yüzünden okulların tatil edilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin zamanlarını evde geçirmesi ve dışarıya çıkmaması tavsiyesi üzerine bu hafta sonu gerçekleşecek olan Uludağ rezervasyonlarının büyük çoğunluğunun iptaline vesile oldu.

ZİRVENİN İPTALİ ERKEN KAPATTIRDI

* Özellikle de Uludağ turizminde Mart ayının canlı ve hareketli geçmesini sağlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi‘nin de Kasım 2020 tarihine ertelenmesi Uludağ Otellerini erken kapanmaya yöneltti.

GEÇEN SENENİN SAYILARI İLE AYNI SEYRETTİ

* Genel bir değerlendirme yaptığımızda Ocak-Şubat aylarında ve hatta mart ayının ilk haftasındaki geceleme sayılarının geçen sene ki geceleme sayılarıyla yakın seyrettiğini söyleyebiliriz.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN İYİ GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

* 2012 yılından beri düzenlenen, Türkiye ve dünyadan yaklaşık 2 bine yakın katılımcı ile 100 ‘ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapması planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin kasım ayına ötelenmesiyle birlikte önümüzdeki dönemin iyi bir başlangıçla sezona merhaba demesini bekliyoruz.