Corona virüsün yayıldığı Çin’den gelen Türk öğrenci anlattı: Gün geçtikçe artıyor

Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan ölümcül corona virüs nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda geçen cuma günü başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor.

TERMAL KAMERA SAYISI İKİYE ÇIKARILDI

Çin’den sabah saatlerinde gelen dört uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca THY’nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

WUHAN’DAKİ 32 TÜRK TAHLİYE EDİLECEK

Çin’de yaşayan Türkler de virüs tehdidinin ardından Türkiye’ye dönmeye başladı. NTV’ye konuşan Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “Çin’de 6 bin kadar Türk yaşıyor. Şu ana kadar Çin’de virüs kapmış hiçbir vatandaşımız yok. Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı Wuhan kentinden tahliye edeceğiz Çin’den Türkiye’ye gelenlere karantina uygulaması yapılacak” dedi.

Dört ay önce dil eğitimi için Xiamen şehrine giden ve Türkiye’ye dönen Eren Ocak, havalimanında şunları söyledi:

VAKA SAYISI 30’DAN 56’YA YÜKSELDİ

* Çince öğrenmek için Xiamen Üniversitesi’ne kayıt oldum. Tatil sırasında corona virüs ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı; normalde tatilimiz 16 Mart’ta bitecek iken ikinci bir emre kadar “Okula kimse dönmesin” dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalette corona virüsü vakası 30’dan 56’ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor.

TÜRKLERİN NEREDEYSE HEPSİ DÖNDÜ

* Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen’e giderken normalde her gün trafik olur ancak dün hiç trafik yoktu, otomobil bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Benim okuduğum üniversitedeki Türkler’in neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Virüsün durumuna bağlı olarak belki eylüle doğru dönebilirim. (DHA)