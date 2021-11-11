Corona virüsünde müthiş bulgu: Ev halkı Covid-19 olsa bile hastalanmayanların sırrı ortaya çıktı

Son dönemde sıklıkla duyulan, “Evde herkes Covid-19 oldu ama ona bulaşmadı” cümlesindeki kişinin sırrı bilimsel bir araştırmada ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Aynı evde yaşadığı ebeveynleri ya da akrabaları corona virüsüne yakalanmasına rağmen test sonuçlarında negatif sonuç çıkmaya devam edenler ile ilgili yapılan bir araştırmada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma bu tür insanların neden virüs yüzünden hastalanmadığını tespit etti. Bilim insanları aynı evde yaşadığı bütün aile fertleri corona virüsü olmasına rağmen semptom göstermeyen ve negatif test sonucu elde eden bireylerin “boş enfeksiyon” deneyimi yaşadığını tespit etti. Vücuttaki T-hücrelerinin virüsü yok ettiğini tespit eden İngiliz bilim insanları bu keşfin gelecekte geliştirilecek aşılarda yeni bir yöntemi de tetikleyebileceğini söyledi.

“T-HÜCRELERİ ARTIYOR”

London College Üniversitesi’nde görevli olan ve araştırmayı yürüten Leo Swadling, “Herkesin yakın çevresinde duyduğu bu kişilerin neden corona virüsü olmadığını inceledik. Fakat bu insanların genel olarak virüsle temas edip etmediğini ya da vücudun doğal yollarla virüsü yenip yenmediğini bilmiyorduk” dedi.

Bilim insanları İngiltere’de salgının ilk dalgasında görevli sağlık çalışanlarının kan değerlerini inceledi. Araştırmada Covid-19’a yoğun maruz kalan 58 kişinin Covid-19 testinin negatif çıktığını tespit eden uzmanlar fakat bu kişilerin T-hücresinde bir artış meydana geldiği tespit edildi. Bu artışın corona virüsüne maruz kalmamış kişilere oranla daha yüksek olduğu belirtilirken, “Bu araştırma bize insanlardaki T-hücrelerinin önceki hastalıklardan ve gripten dolayı bir hafızası olduğunu ve dolayısıyla insanları Covid-19’dan da koruduğunu düşündürüyor” açıklaması yapıldı.

“BAĞIŞIKLIĞI DAHA UZUN SÜRÜYOR”

Corona virüsünün yayılmasının başında T-hücrelerinin bu virüsü fark ederek vücudu uyardığını açıklayan Reading Üniversitesi’nde görevli Alexander Edwards, “Bu araştırma bize bağışıklık sistemini aktive edecek fakat semptom göstermeyecek kadar virüse maruz kalanların sonuçlarını gösterdi” yorumunu yaptı.

Öte yandan T-hücresinin yarattığı bağışıklığın antikorların yarattığı bağışıklıktan çok daha uzun olduğu ve yıllarca insanı koruyabildiği tespit edildi. Şu ana kadar geliştirilen aşılar genel olarak antikorlar ile ilgili. Antikorlar corona virüsünü durdururken buna karşılık etkisi de zaman içinde azalıyor. T-hücrelerinin yarattığı koruma ise uzun süre devam ediyor.

Bilim insanları T-hücresine yönelik bir aşının gelecekte benzer hastalıkları engelleyebileceğini dile getirdi.

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