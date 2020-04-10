Corona virüsünde son durum: Dr. Öz’den flaş kıyaslama: New York da İstanbul gibi kalabalık olduğu için…

Dr. Öz resmi YouTube kanalından Dr. Halit Yerebakan ile bir röportaj yaptı ve güncel durum ile ilgili bilgileri paylaşarak, ABD’deki son durumu anlattı.

Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarda çok kalabalık şehirlerde şehri kapatmanın en iyi yöntem olduğunu söylerken, “İnsanların kendini karantina altına almaları yerine göre değişir, New York şehri de İstanbul gibi kalabalık bir yer olduğu için insanlara bunu bıraktığın zaman bu pek olmuyor” dedi. Dr. Öz insanların kendilerini evlerinde karantinaya almalarının yeterli olmayacağını söylerken, bazı insanların buna rağmen sokağa çıkacağını da dile getiriyor.

Dr. Öz, “New York bütün şehri kapattı sadece mecburi hizmetler yapılıyor. İnsanlar evde kalmak zorunda ve kalmazlarsa cezalandırılıyorlar. Sert davranışlarla bu noktaya geldik. Daha önce dediğiniz gibi daha rahattı ve kanun yoktu ama başarılı olamadık bunda. İnsandan insana bulaştığı için sosyal izolasyon önümüzdeki birkaç ay çok önemli” dedi.

ÖKSÜRÜKTE 2 METRE YETMEZ

Dr. Öz, 15 ay içerisinde bir aşı geliştirileceğini tahmin ettiğini söylerken, “Aşının etkisini ve faydasını görebilmek için birçok test yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan ünlü doktor, “Konuşurken ağzımızdan çıkan tükürükle virüs havaya saçılabilir. 2 metre yakınımızdaki kişinin solunum yolundan bulaşabilir. O bulutun içinden geçen kişinin burnundan girerse bu mikro virüsler bulaşabilir ve 2 metre önemli o yüzden. Öksürük ve hapşırma ile olmaz. O zaman 5-6 metre uzağa gider mikroplar” dedi.

NEW YORK’TA SON DURUM

Corona virüsünün en sert vurduğu ABD şehirlerinden biri olan New York’ta resmi rakamlara göre son 24 saat içerisinde 518 insan öldü. Güncel verilere göre şehir genelinde ölüm sayısı 4260’dan 4.778’e çıktı.

İLGİLİ HABER Corona virüsü ilk kez görüntülendi