Corona virüsünde son haber: DSÖ korkutan açıklamayı yaptı! Ülkelerden art arda haberler geliyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü salgınının henüz pandemi kategorisine ulaşmadığını, dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eder hale gelmediğini kaydetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre virüsün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler bakımından Çin’i öven Ghebreyesus, 19 kişinin öldüğü İran gibi ülkelerde artan vaka sayısının kaygı verici olduğunu söyledi.

Avrupa’da yeni Corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkelere Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre’nin ardından Yunanistan da eklendi.

Böylece, Corona virüsü ve yol açtığı Covid-19 adlı hastalığın görüldüğü ülke sayısı 40’ı geçti. Vakaların doğrudan İtalya’daki salgınla bağlantılı olduğu ve buradan yayıldığı düşünülüyor.

Dünyada toplam vaka sayısı 80 bini aşarken, gelişmelerin finans piyasalarını da olumsuz etkilediği ve beş gündür borsalarda düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

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YUNANİSTAN’DA İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya’nın kuzey bölgesini ziyaret edip ülkeye dönen 38 yaşındaki Selanikli bir kadında virüsün teşhis edildiğini duyurdu.

Karantinaya alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşımanın kısıtlanması, spor faaliyetlerinin durdurulması, kilise ve okul faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar vermişti.

Okullar, eğitim amaçlı İtalya gezilerini iptal etti.

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AVRUPA’DA CORONA’NIN YAYILMASI İTALYA KAYNAKLI

Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Brezilya, Cezayir ve Yunanistan, ülkelerinde görülen vakaların İtalya’ya seyahat eden kişilerden kaynaklandığını açıkladı.

İtalya’da vaka sayısı 374’e yükselirken, can kaybı da 12 oldu. Virüs bulaşanlar arasında dört çocuğun da bulunduğu bilgisi verildi.

İtalya’nın komşuları, “orantısız bir önlem” olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmama kararı aldı.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz” dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da komşuların durumu ‘çok, hem de çok ciddiye aldıklarını’ ifade etti.

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CORONA VİRÜSÜNDE ÜLKELERDE SON DURUM NE?

Çin’de Corona virüsü bulaşanların sayısı 78 bini aşarken, virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 715 oldu.

Ancak Çin’de yeni vaka artış hızının düşmesiyle birlikte artık dikkatler başka ülkelere yayılma hızına çevrildi.

Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülke sırasıyla Güney Kore, İtalya ve İran oldu.

Güney Kore’de vaka sayısı 1261’e çıktı, 11 kişi virüsten dolayı öldü.

İtalya’da vaka sayısı 374’e, ölü sayısı 12’ye yükseldi.

İran’da resmi verilere göre, 100’den fazla kişide Corona virüsü görülürken, 19 kişi de yaşamını yitirdi. Virüsün İran Sağlık Bakanı Yardımcısına da bulaşmış olması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor.

Lübnan’da ikinci Corona virüsü vakasının tespit edildiği Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı. Vakanın İran’a seyahati sonrası ülkeye girişte karantina altına alındığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, İran’da Corona virüsüyle ilgili “söylentiler yaydıkları” gerekçesiyle polisin 24 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Türkiye, Afganistan, Bahreyn, Irak ve Umman, İran’a seyahat sınırlandırması uyguluyor.

ABD, tüm dünyaya seslenip “Corona virüsle ilgili gerçeğin söylenmesi” çağrısında bulundu.

Brezilya da virüsün görüldüğü ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Başkanı, Çin dışındaki vakalardaki ani artışın “kaygı verici” olduğunu söyledi.

Salgının pandemiye dönüşebileceği uyarıları da yapılıyor.

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AVRUPA’DA SON DURUM NE?

Avusturya: Inssbruck ‘ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte Corona virüsü olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino’da yaşayan 70li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat’ta Milano’da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi

Hırvatistan: İtalya’dan kısa bir süre önce Hırvatistan’a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu

İspanya: İtalya’nın kuzeyinden Barcelona’ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk Corona virüsü vakası oldu

Fransa ve Almanya: Kısa bir süre önce İtalya’ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi. Reuters, Fransa’da Corona virüsü taşıyan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa’da ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Makedonya: Kuzey Makedonya’da da ilk Corona virüsü vakası görüldü.

İngiltere’de, tatillerini İtalya’nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor.

İNGİLTERE’DE CORONA VİRÜSÜ TESTLERİ ARTIYOR

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İtalya’dan uçuşları durdurma planları olmadığını söyledi. Hancock, “İtalya’ya bakın, Çin’den tüm uçuşları durdurdular ama şimdi Avrupa’da virüsten en kötü etkilenen ülke yine İtalya” dedi.

“Erken teşhis” amacıyla ülke çapında 11 hastane ve 100 klinikte Corona virüsü testleri, grip belirtisi gösteren kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Şimdiye dek sadece salgının görüldüğü ülkelerden birinden gelen ve hastalık belirtisi gösterenlere test yapılıyordu.

İngiltere’de teyit edilen vaka sayısı, Japonya açıklarında bir kruz gemisinde karantinada tutulan dört kişinin de eklenmesiyle 13’e yükseldi. Bunların sekizi hastaneden taburcu edildi.

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