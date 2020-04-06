Corona virüsünden değil koşullardan öleceğiz

“Burada virüsten değil hastane koşullarından öleceğiz” diyen Borsöken, Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istedi. Borsöken, “Corona virüsüne yakalandım. Burada görev yapan hemşirelere sonsuz saygımı sunuyorum. Ama aynı şeyi hastane için söylemeyeceğim.

Bu hastalıkta en önemli konu hijyenlik olmasına rağmen hiçbir şeyimiz hijyenik değil. Durum Sağlık Bakanı’mızın anlattığı gibi değil. Hastaneye geldiğim elbisem ile yatıyorum.

Burada virüsten değil hastane koşullarından öleceğiz” dedi. Hastanenin cezaevinden farksız olduğunu dile getiren Borsöken, “Hastane yönetimi ve başhekimi burayı cezaevine çevirmeye çalışıyor.

Camlara kilit vurdular. Doktorda, hemşirelerde astım hastası olduğumu biliyor. Burada bırakın iyiye gitmeyi insan daha çok hasta oluyor. Astım krizine giriyorum, bundan dolayı camı çerçeveyi kırabilirim.

Bunu hemşirelere de ilettim, ama başhekime kimse ulaşamıyor. Canıma gelecek zarardan ve sağlığımda oluşacak hasarlardan hastane yönetimi sorumludur” açıklamasını yaptı.