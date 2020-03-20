Corona virüsünden korunmak için yaylada kamp kurdular

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, birçok öğrenci memleketine gitti. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden, Mücahit Karalı, Furkan Çapaloğlu ve Baştuhan Zelbilci ise büyükşehirlerde corona virüsünün yayılma olasılığı fazla olduğu gerekçesiyle Artvin’de kalmaya devam ettiler. Uyarılara uyan ve evde kalan üç arkadaş evde oturmaktan sıkılınca çareyi Kafkasör Yaylası’nda kamp kurmakta buldu.

Doğayı seven gençler kış şartlarına aldırış etmeden sırt çantalarını alarak Kafkasör Yaylası’nın yolunu tuttu. Araç kullanmadan yürüyerek yaylaya varan gençler, karla kaplı yaylada çadırlarını açarak geceyi burada geçirdi. Çam ağaçlarının arasında kurdukları çadırda corona virüsünden kendilerini korumaya çalışan gençler, süreç normalleşene kadar şehre inmeyi düşünmediklerini söyledi.

‘DÖRT DUVAR ARASINDAN SIKILKDIK’.

Okulların eğitime ara vermesine rağmen memleketi Erzurum’a dönmediğini ifade eden Mücahit Karalı, ”Corona virüsünden dolayı okul tatil oldu. Arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi memlekete gitti. Kala kala birkaç arkadaş kaldık. Burada evde yaşıyoruz. Evde dört duvar arasında kalmaktan çok sıkıldık böyle kamp yapmak istedik. 3 arkadaş malzememizi aldık, Kafkasör Yaylası’nın yolunu tuttuk. Yürüye yürüye kendimize güzel bir yer bulduk. İki gün burada takılırız, daha sonra başka bir bölgede kamp çadırı kurarız” dedi.

Baştuhan Zelbilci ise “Virüsün şehirde insanlara daha hızlı yayıldığı için, bizde doğaya çıktık kamp yapıyoruz. Kafkasör’de arkadaşlarla birlikte güzel zaman geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)