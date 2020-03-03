Corona virüsünden kötü haber! Ölü ve karantina alınanların sayısı artıyor

Corona virüsüyle ilgili dünyanın dört bir yanından haberler gelmeye devam ediyor. Cenevre’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, teyit edilmiş vakaların yüzde 3.4’ünün hayatını kaybettiğini belirterek, virüsün gripten daha az etkili bir şekilde yayıldığını ve henüz virüse karşı bir aşının bulunmadığını ifade etti.

İşte Corona virüsünde son durum:

İtalya

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 52’den 79’a yükseldi. Ülkede karantinaya alınan vaka sayısı da 2 bin 36’dan 2 bin 502’ye yükseldiği duyuruldu.

Fas

İtalya’dan gelen bir Fas vatandaşının Corona virüsü taşıyıcısı olduğunun doğrulanmasının ardından Fas Sağlık Bakanlığı, aynı uçaktaki mürettabat dahil 104 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Fas’ın Kazablanka şehrindeki ilk vakanın ardından bu sabah da Kenitra’da Çin uyruklu bir kişinin Corona virüsü semptomları göstermesi nedeniyle karantinaya alındı.

İngiltere

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de teyit edilen Corona virüsü vakalarının sayısının 51’e yükseldiğini söyledi.

İran

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar 2 bin 336 onaylanmış vaka olduğu ve 77 kişinin de virüsten dolayı öldüğünü açıkladı. Yapılan bilgilendirmede toplam 435 kişinin iyileşip taburcu edildiği belirtildi. Öte yandan, İran’da 23 milletvekiline yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Güney Kore

Güney Kore’de, 600’den fazla yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 196’ya çıktı. Ülkede, söz konusu hastalık nedeniyle şu ana kadar 28 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE’DE KRİTİK CORONA TOPLANTISI

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantıda, Yeni Coronavirüs’e (COVID-19) karşı Türkiye’de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (Reuters, İHA)

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