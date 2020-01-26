Corona virüsünden son haber! Belirti göstermeden bulaşıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei de virüsün bulaşıcılık özelliğinin artmakta olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şu ana kadar 56 kişinin virüs nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Virüs nedeniyle bazı kentlerde seyahat kısıtlamaları var.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kenti ise karantina koşullarında.

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Pazar günü bir açıklama yapan Çinli yetkililer, her türlü yaban hayvanı ticaretinin yasaklandığını duyurdu.

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor fakat bunun nasıl olduğu henüz tespit edilmiş değil.

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.

Bu süreçte insanlar hasta olduklarını bilmeden etrafındakilere virüsü bulaştırabiliyor.

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