Corona virüsüne karşı bitkisel çözüm ortalığı karıştırdı!

Çin’de önerilen bitki tedavisini deneyenlerin sayısında son günlerde patlama yaşanırken, ölü ve vaka sayısının da artması üzerine devletin kontrolündeki medya, bitki tedavisi konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı.

Euronews’te yer alan habere göre, Çin Bilim Akademisi’nin bulunan karışımın virüsü engelleyebileceği yolundaki iddiası üzerine, eczanelere koşan Çinliler, bu bitki ilacından almak için kuyruklara girdi.

Vatandaşları virüsün yayılmasını önlemek için kalabalık yerlere girmekten kaçınmaları konusunda uyaran Çin yönetimi, bu bitki ilacının sorunun çözümüne tam çözüm olamayabileceği uyarısını yineledi.

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Devlet denetiminde çıkan haber ve yorumlarda da bitki tedavisinin yan etkileri olabileceği ve hekimlere danışmadan bu tedavi yöntemine başvurulmamasını savunan uzmanların görüşlerine yer verildi.

Fransa’nın bulaşıcı hastalıkların tedavisi konusunda dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü, önceki gün bir ay içinde Corona virüsünün aşısının bulabileceklerini açıklamıştı.

Çin’de yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı şu ana kadar 304’e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304’e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110’unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380’e çıktı.

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