Corona virüsüne karşı hayati bir uyarı

Corona virüsünden korunmada bazı kötü alışkanlıklara da son verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gümrü, “Örneğin yere tükürmek virüsün yayılma nedenlerinden biridir” dedi.

Ülkemizde de hızlı yayılım gösteren corona virüsüne karşı bir önemli uyarı da Prof. Dr. Zeki Gümrü’den geldi… ‘Yere tükürme alışkanlığı olanlar bu huylarından vazgeçmeli” diyen Gümrü, bunun sakıncalarını şöyle anlattı…

SOKAKTAKİ TEHLİKE

Yere tükürenler, çok tehlikeli bir şey yaparak; yüzlerce insanın virüsü ev ve iş yerine taşımasına yol açar. Dokunmak bir temas ise bir kişinin tükürüğüne basmak da bir temastır.

Özellikle futbolcular maç ve antrenman esnasında sürekli sahaya tükürüyor. Yere düşen arkadaşlarının o tükürükle temas etmesi ve virüs kapması kaçınılmazdır. Tüm spor organizasyonlarının iptal edilmesi bu açından da yerinde bir karardır.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIYORSANIZ…

Bugünlerde evde sıkılıp sabah yürüyüşüne çıkanlar da virüslü tükürüğe karşı riskli. Koşu parkurları, yürüyüş alanlarında çok tükürüğe rastlarız.

Farkında olmadan bunun üzerine basarak virüsü eve götürürüz. Spor için dışarıya çıkanlar dönüşte ayakkabılarını mutlaka kapının dışında çıkarmalı. Hijyene daha fazla önem vermeli.

ASLINDA SAĞLIĞA FAYDALI

Öte yandan tükürüğün sağlığımıza birçok yararı vardır. Vücudumuz günde ortalama 1 ila 1.5 litre kadar tükürük üretir. Yüzde 95’i su, yüzde 3’ü organik madde ve yüzde 2’si minerallerden oluşan tükürüğümüzün kıymetini bilmeliyiz.

Çünkü tükürük bezlerinin, gıdaları yumuşatıp rahat yutmamızı sağlamasından konuşmaya, asitli gıdaların dişlerimizi çürütmesini engellemeden sindirimin ağızda başlamasını sağlayarak tat almaya ve midenin yükünü azaltmaya kadar pek çok faydası vardır.

Dolayısıyla bu nimeti yerlere tükürerek, hem başkalarının sağlığını hem de kendi sağlığımızı bozmayalım.