Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor. Corona virüsü şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak, DHA aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayarak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam” dedi.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Yeşilköy’deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak’ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi.

Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/gCnkXjmccI — Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020

OYUNCULAR VE TEKNİK HEYET TEST YAPTIRACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü oyuncuları ve teknik heyetin de teste gireceği öğrenildi. Albayrak, 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izlemiş; teknik heyet ve diğer yöneticilerle bir araya gelmişti.

MUSTAFA CENGİZ ‘KARANTİNA DEĞİL GÖZLEM’ DEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın rahatsızlığı nedeniyle gözetim altında olduğunu ve test sonuçlarının beklediğini dile getirmişti.

Albayrak’ın önceden gelen bir rahatsızlığı olduğunu aktaran Cengiz, “Hepimiz sporcularla gelip gidiyoruz. Seyircisiz oynanan son Beşiktaş derbisinde sahada görevli 2 bine yakın insan vardı. Bunların çoğu da güvenlik görevlisi. Onlar da risk altında. Sadece protokol tribünü ve 2 locada 200’e yakın insan vardı. Abdurrahim bey de zaten rahatsızdı. Tahliller yapılıyor. Kendisi karantinada değil, gözetim altında. Yanlış şeyler yazılıyor. Abdurrahim bey, her türlü badireyi atlatacak moral ve fizikte bir insan” sözlerini kullanmıştı.

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ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU: İNANCI YÜKSEK

Galatasaray eski yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, corona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ile konuştuğunu açıkladı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; “Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla” ifadelerini kullandı.

Çok değerli @_AAlbayrak işe az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek , moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla — Özgür Savaş Özüdoğru (@Ozsoz1905) March 23, 2020

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