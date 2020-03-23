Corona virüsüne yakalanan Olga Kurylenko’dan müjdeli haber: Tamamen iyileştim

James Bond serisindeki rolüyle üne kavuşan Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko, hastalığıyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Şöminenin başında oğlunu kucağına aldığı bir fotoğraf paylaşan 40 yaşındaki oyuncunun ağzında maske olması dikkat çekti.

Corona virüsünü yendiği müjdesini veren Kurylenko, “Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca çok kötü hissediyordum ve çoğunlukla yataktaydım. Yüksek ateş ve baş ağrım vardı. İkinci hafta ise öksürük ve yorgunluktan başka bir şey yoktu. İkinci haftanın sonunda tamamen iyi hissetmeye başladım. Şu an oğlumla vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum” dedi.

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