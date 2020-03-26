Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala’dan mesaj var!

Tüm dünyada olduğu gibi futbol camiasını da derinden vuran corona virüsü salgınından nasibini alan Juventus’lu Paulo Dybala, sosyal medyadan son durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

21 Mart’ta corona kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte girdiği corona virüsü testi pozitif çıkan 26 yaşındaki futbolcu, ölümcül virüsten kurtulmak için evde karantinaya girdiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Dybala, ‘Estamos Bien’ (‘İyiyiz’) yazarak son durumu hakkında bilgi verdi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Estamos bien Paulo Dybala (@paulodybala)’in paylaştığı bir gönderi (25 Mar, 2020, 11:28öö PDT)

Juventus’un bir diğer futbolcusu Daniel Rugani İtalya’da corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu. Siyah beyazlı kulüp de Dybala’nın durumunun iyi olduğunu doğruladı.

Yapılan açıklamada, “Dybala 11 Mart’tan beri evinde gönüllü olarak tecritte. Gözlemlenmeye devam ediyor ve hiçbir belirtisiz yok” ifadeleri kullanıldı. Dybala, Rugani ve Matuidi’den sonra corona virüsüne yakalanan üçüncü Juventus’lu futbolcu olmuştu.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya’da 74 binden fazla pozitif vaka bulunuyor ve ülkede 7500’den fazla ölüm yaşandı.