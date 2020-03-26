‘Corona Virüsünü Yayma Tehdidi Terör Suçu Olabilir’

Corona virüsü salgını sebebiyle ABD’de ilginç asayiş vakaları yaşanıyor. New Jersey’de market görevlisinin yüzüne öksürerek “Corona virüslüyüm” diyen bir kişi üçüncü derece terör tehdidinden yargılanıyor. Adalet Bakanlığı’na göre “biyolojik harp maddesi” kategorisinde değerlendirilen Corona virüsünü yayma tehdidinde bulunmak terör suçu kapsamına girebilir.

Corona salgınıyla bağlantılı asayiş vakalarından biri geçtiğimiz Pazar günü virüs yüzünden az 62 kişinin hayatını kaybettiği New Jersey’de yaşandı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki George Falcone, alışveriş yaptığı markette görevlilerden biri tarafından gıda reyonuna ve kendisine fazla yaklaştığı gerekçesiyle uyarıldı. Savcılığa göre, Falcone kendisini uyaran market çalışanına daha da yaklaşarak yüzüne doğru öksürdü ve iddiaya göre gülerek Corona virüsü taşıdığını söyledi.

George Falcone hakkında üçüncü derece terör tehdidinde bulunma suçlamasından dava açıldı. Falcone, süpermarketteki güvenlik ekibinde görevli dedektife kimliğini ve ehliyetini göstermeyi reddettiği için de kanunun uygulanmasını engellemekle suçlanıyor. Her ikisinden suçlu bulunması halinde yedi yıla kadar hapis, 26 bin dolara kadar da para cezası alması olası. George Falcone ise Reuters haber ajansına Facebook üzerinden gönderdiği mesajda tehditte bulunduğu iddiasını yalanladı.

Olayın yaşandığı gün eyalet savcılığından emniyet birimlerine gönderilen yazışmada benzer vakalar konusunda dikkatli olunması gerektiği, kamuya yönelik virüs tehdidiyle ilgili bu tür hareketler hakkında, virüsün biyolojik madde olarak değerlendirilmesi sebebiyle federal terör kapsamında soruşturma açılabileceği belirtildi.

Polisin yüzüne öksürüp “Bu arada bende Corona virüsü var” dedi

New Jersey’de yaşanan asayiş vakaları bununla sınırlı değil. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi aile içi şiddet suçlamasıyla göz altına alındığı sırada polisin ve sağlık görevlilerinin yüzüne doğru öksürmeye başladı. 12 Mart günü de yine New Jersey’nin Hanover bölgesinde, alkollü şekilde araba kullanmaktan göz altına alınan bir kadın kasıtlı olarak polis memurunun yüzüne öksürerek, “Bu arada bende Corona virüsü var” dedi. Kadınla temas etmiş olan 3 polis memuru kendilerini karantinaya aldı. Corona virüsüne yakalanmadığı belirlenen kadın, kamu görevlisini yanıltarak yanlış alarma sebep olmakla suçlandı.

Corona ilacı geliştirdiğini iddia eden bir kişi FBI tarafından yakalandı

ABD’de Corona virüsü salgınıyla bağlantılı suçlardan en dikkat çekici olanlardan biri de California eyaletinin Los Angeles kentinde yaşandı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Corona enfeksiyonunu engellediğini iddia ettiği bir ilacı pazarlayan 53 yaşındaki Keith Lawrence Middlebrook, müşteri kılığına giren bir FBI görevlisi tarafından yakalandı.

Middlebrook’un, Corona virüsüne karşı hem tablet hap hem de serum şeklinde ilaç geliştirdiğini de iddia ettiği, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden de ilacın reklam videolarını yayınladığı kaydedildi. Bu reklam videolarından en az birinin bir milyondan fazla kişi tarafından izlendiği belirtildi.

FBI’ın suç duyurusunda Middlebrook’un “Quantum Prevention CV” adını verdiği şirket adına büyük kar vaadiyle para topladığı ifade edildi. Mahkeme tutanaklarına göre Middlebrook, eski basketbol yıldızı Earvin Magic Johnson’ın yatırımcılardan biri olduğunu bile iddia etti. Soruşturmayı yürüten savcıların ulaştığı Johnson ise bu şirketin adını daha önce hiç duymadığını söyledi. Middlebrook’un dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alması olası.

Gıda ürünlerinin üzerine öksürdü, 35 bin dolarlık ürün çöpe gitti

Corona salgınıyla bağlantılı bir diğer asayiş vakası haberi de Pennsylvania eyaletinden geldi. Polisin verdiği bilgiye göre, bir kadın markette gıda reyonunda bulunan unlu mamul, et ve diğer gıda ürünlerinin üzerine öksürdü. Market zincirinin ortaklarından biri olan Joe Fasula, market çalışanlarının kadını derhal dışarı çıkardığını ve hemen polise haber verdiklerini anlattı. Kadın da polis tarafından olaydan birkaç saat sonra göz altına alındı.

Polis, kadının marketteki gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğünü, kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığının netlik kazanmasının ardından dava açılmasının planlandığını belirtti. Yetkililer kadının Corona virüslü olduğunu düşünmediklerini ancak bunun netlik kazanması için bir an önce test yapılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Market görevlileri ise kadının temas etmiş olabileceği bütün ürünleri çöpe attı. Girdiği ve temas ettiği yerler de dezenfekte edildi. Marketten toplam 35 bin dolarlık gıda ürününün çöpe atıldığı belirtildi.

Markette deodorantları yalayan kişiye terör tehdidi davası

Missouri eyaletinde de bu ay başlarında bir süpermarkette deodorant şişelerinin kapaklarını açıp yalarken görüntülenen 26 yaşındaki bir adam hakkında terör tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Yerel basında yer alan habere göre, zanlı söz konusu görüntüde “Corona virüsünden kim korkar?” diyordu.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin davranışını “son derece tatsız ve itici” sözleriyle niteledi ancak olayın Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsü “pandemi” ilan etmeden önce yaşandığını, bu nedenle de olayın terör tehdidi kategorisinde değerlendirilemeyeceğini savundu.