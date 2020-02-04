Corona virüsünün ardından bir salgın daha: 37 ölü!

Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, şunları söyledi:

* Medyada son dönemde çok fazla şüpheli ölüm haberleri yapıldı.

* Bu şüpheli ölümler, dang humması ölümlerini değerlendiren bir komisyon aracılığıyla yürütülen bir prosedürü izliyor.

* Bugüne kadar dang hummasından onaylanan 14 vaka var.

* 6 ölümün ise dang humması olmadığı bildirildi.

* Şu anda 14 vaka üzerinde de çalışılıyor.

2 BİNDEN FAZLA DANG HUMMASI VAKASI

Mazzoleni, haftada yaklaşık 14 bin 500 ateşli hastalık vakasının kaydedildiğini, 2 bin 600’den fazla dang humması vakası olduğunu da doğruladı.

Mazzoleni, dang hummasından kaynaklanan ölümlerde hastaların 60 yaşın üzerinde olmasının, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olduğuna dikkat çekti.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kısa bir süre önce dang hummasına yakalanmış, 48 saatlik dinlemenin ardından görevine dönmüştü.

KOLOMBİYA’DA DA 23 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Kolombiya’da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği, 12 bin 217 vakanın saptandığı bildirildi. İHA

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