Corona virüsünün etkileri tırnaklara da yansıyor

Uzmanlar, tırnakların deriye benzediğini ve kişinin sağlığı hakkında ipuçları verebildiğini söyleyerek COVID ve tırnak sağlığı arasında bağlantıya dikkat çekiyor. Araştırmalarındaki elde ettikleri yeni bulgular doğrultusunda tırnakların, COVID geçirip geçirilmediğine dair bilgiler verdiğini gösterdi.

Pandemi başlayalı neredeyse iki yıl olacak, ancak bilim dünyası hâlâ virüsün etkilerini araştırmaya devam ediyor ve her geçen gün virüsü tanımaya yönelik yeni araştırmalara imza atıyorlar.

Son olarak uzmanlar tırnak sağlığı ve COVID arasındaki bağlantıya dikkat çektiler. Araştırmacılar, tırnakların yaklaşık altı aylık döngülerde uzadığını bu nedenle corona virüsünün neden olduğu görünümdeki herhangi bir değişikliğin gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğini belirtiyorlar.

Tırnak anormallikleri; vitamin eksikliği, cilt rahatsızlıkları, diyabet gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak dermatologlar, COVID’e yakalanan kişilerin tırnaklarında değişiklik olmasının tesadüf olmadığını öne sürdüler.

Peki COVID’in etkileri tırnaklarda nasıl gözlemleniyor?

1. YATAY ÇİZGİLER

King’s College London ve sağlık şirketi ZOE’nin beraber yaptığı büyük bir semptom çalışmasında baş araştırmacı olan Prof. Tim Spector COVID’den kurtulanların enfeksiyondan sonra tırnaklarında yatay çizgiler olduğunu belirtiyor.

Spector, çizgilerin; kalp yetmezliği, sıtma ve lenfoma gibi hastalıklar sonucunda da görülebileceği gibi COVID geçirildiğine dair bir işaret olabileceğini belirtiyor.

2. ÇIKINTILAR

Tıbben beau çizgileri olarak adlandırılan tırnaklardaki benzer ince çıkıntılar da COVID hastalarında rapor ediliyor. Bu belirti, yakın zamanda Kanadalı doktorlar tarafından 45 yaşındaki bir erkekte tanımlandı. Hastanın tüm tırnaklarında ve ayak tırnaklarında, tırnak yatağından yaklaşık 5 mm uzaklıkta çizgi halinde çıkıntılar vardı.

3. KIRMIZI YARIM AY

Herkesin tırnak yatağında yarım ay şekli vardır. Bazı insanlarda bu, COVID’den sonra kırmızı bir renkle daha çok göze çarpar.

Uzmanlar, COVID semptomları geliştiren hastalarda sadece iki gün sonra hilal şeklinin üzerinde kırmızı bir bant gördü. Görüntünün normale dönmesi ise sadece bir hafta sürdü.

4. TURUNCU İPUÇLARI

COVID hastalığının bir başka belirtisi de tırnak uçlarında ortaya çıkan turunculuk olabilir. İtalya’da bir bakım evindeyken virüse yakalanan yaşlı bir kadında görüldü. Renk değişikliği, hastalıktan sonra en az bir ay daha devam etti.

5. TIRNAK KALKMASI

Tırnak uzamasındaki geçici bir duraklama nedeniyle meydana geldiği düşünülen, genellikle “tırnak dökülmesi” olarak adlandırılan tırnağın ikiye ayrılması durumu.

Halihazırda, diğer enfeksiyonlarda, özellikle de otoimmün hastalıklarda da bu durum görülüyor.

Ancak araştırmacılar COVID nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kadını örnek göstererek virüsün belirtisi olarak görüyorlar. Doktorlar, hastanın eski tırnaklarının ayrıldığını ve tabandan yenilerinin çıktığını söylüyorlar.

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