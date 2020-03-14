Corona virüsünün hangi ilde çıktığı açıklandı mı? Corona virüsü Türkiye’de hangi şehirde?

Türkiye’de vorona virüsü sayısının 5’e çıktığını açıkladı. Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini belirterek, Türkiye’de vaka sayısının 5’e çıktığını duyurmuştu. Son açıklamasında ise sayının 6’ya çıktığını ve son kişinin Umre’den dönen bir vatandaş olduğu duyuruldu.

6. VAKA HANGİ ŞEHİRDE AÇIKLANMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir Türk vatandaşının Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin” dedi. Son vakanın da hangi hastane ve şehirde olduğu açıklanmadı.

İLK BEŞ VAKA DA AYNI ŞEHİRDE OLABİLİR

Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre ikinci corona virüsü vakası ve ilk corona virüsü vakasının yakın çevresinden. Bu sebeple iki vakanın da aynı şehirde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca corona virüsü tespit edilen 3 kişinin de ilk vakayla temas içinde olanlardan tespit edildiğini belirtildi.

“14 GÜN RAPOR ALABİLİRLER”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yurt dışından gelenler hakkında açıklamada bulundu. Açıklaması şu şekilde; Dün bir genelgeyle kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkışlarını yasakladık. Yurt dışından dönenlere 14 gün kuralı uygulandığını biliyorsunuz. Sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük bir rapor alınabilir. Bugün yayınlanan yeni karara göre, yurt dışından gelenlerin 14 gün izinli sayılmaları gerektiğine ilişkin bir karar çıkmış oldu.