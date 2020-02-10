Corona virüsünün kuluçka süresi 24 güne çıktı!

Çin’de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı 908’e ulaştı. Dünya çapında da yaklaşık 40 bin kişinin enfekte olduğu virüsle ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

Araştırmada, virüsün 14 gün olarak bilinen kuluçka süresinin 24 güne çıkabileceği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, corona virüsü tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.

Hastaların sadece 13’ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, crorona virüsünün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.

Ayrıntıları medRvix’te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi.

10’DAN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Çin dışında corona virüsünün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 3, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1

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