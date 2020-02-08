Corona virüsünün merkezinden akılalmaz görüntüler

Çin Sağlık Komisyonu dün 86 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, toplan can kaybı 724’e yükseldi.

Yetkililer, virüsle enfekte olan vaka sayısının ise 34 bin 546 olduğunu açıkladı. Bu hastaların 6 bin 101’inin sağlık durumu ciddiyetini korurken, 2 bin 50’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Ölümlerin ikisi hariç tümü Çin ana karasında yaşandı. Çin’e bağlı Hong Kong ile Filipinler’de de birer kişi hayatını kaybetti.

TOPLU GÖZALTILAR BAŞLADI

Virüsün ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Wuhan kentinde çekilen dehşet verici görüntüler uluslararası medyaya yayınlanmaya devam ediyor.

Cuma günü Pekin Yönetimi, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilen ve “zanlıların” yakın temasta bulunduğu düşünülen insanların gözaltına alınıp karantina kamplarında toplanması yolunda talimat vermişti.

Bu kapsamda, Wuhan’dan akıllara durgunluk veren gözaltı videoları gelmeye başladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı kayıtlarda özel koruyucu kıyafetler giyen yetkililer, insanları evlerinden yaka paça dışarı çıkarırken görülüyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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