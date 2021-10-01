Corona virüsünün yeni bir etkisi daha çıktı: Huzursuz anal sendromu

Covid vakaları artmaya devam ederken virüsün yeni etkileri de ortaya çıkıyor. Son olarak Japonya’daki bir Covid-19 vakasının virüsün etkileriyle huzursuz anal sendrom yaşadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Japonya’da Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi’nden Itaru Nakamura, Takao Itoi ve Takeshi Inoue, 77 yaşındaki bir erkeğe olanların hikayesini anlattı. Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan hastanın taburcu olduktan sonra uykusuzluğu ve anksiyetesi devam etti. Birkaç hafta sonra ise anüsünde huzursuzluk veya sürekli hareket etme ihtiyacı hissetmeye başladı.

İlk kez huzursuz anal sendromun öldürücü virüsün bir belirtisi olarak bildiriliyor. İsmi açıklanmayan yaşlı adam, uykusuzluk ve kaygı şikayetleri başlayınca Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, daha sonra huzursuz ve derin anal rahatsızlık yaşamaya başladığını söylüyor.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BİR ÇEŞİDİ

BMC Bulaşıcı Hastalıklar bölümünden Dr Itaru Nakamura tarafından hazırlanan raporda, hastanın Covid-19 geçirmeden önce, anal huzursuzluk ve rahatsızlık hiç yaşamadığı belirtiliyor.

LadBible’ın bildirdiğine göre, hasta hareket etmeyi bıraktığında sorunu daha da dayanılmaz hale geldi. Rapor şöyle devam etti: “Yürümek veya koşmak gibi egzersizler semptomları hafifletti, dinlenmek ise semptomları kötüleştirdi.”

Sonuç olarak doktorlar, huzursuz bacak sendromu durumunun bir çeşidi olan huzursuz anal sendromu teşhisini koydular.

Şimdiye kadar Covid-19 ile ilişkili huzursuz anal sendrom vakası daha önce yayınlanmadı.

İlginizi Çekebilir Çocuklarda Delta varyantı tehlikesi İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Sigara içenler çok daha büyük Covid-19 riski altında İlginizi Çekebilir Bilim insanları bunu tartışıyor: Grip aşısı olmak Covid-19 etkilerini azaltıyor mu?