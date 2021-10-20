Corona virüsüyle birlikte patlama yaptı: Kırık Kalp Sendromu

Yaklaşık 2 yıldır dünyayı bir krize sürükleyen corona virüsüyle birlikte Kırık Kalp Sendromu vakaları da patlama yaptı. Vaka oranları yüzde 1.5 ile 1.8 seviyesinden yüzde 7.75’e yükseldi.

Sozcu.com.tr

Worldometers’ın verilerine göre 4.9 milyon kişinin ölümüne yol açan corona virüsü, başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Onlardan biri de ‘Kırık Kalp Sendromu.’

Yoğun stres oluşturan durumların sonucunda ortaya çıkan Kırık Kalp Sendromu geçici bir kalp hastalığı olarak biliniyor. İlk kez 1990 yılında Japonya’da tespit edilen bu sendrom, kalp krizi belirtileriyle sık sık karıştırılabiliyor.

Ani başlayan bir göğüs ağrısıyla kendini gösteren Kırık Kalp Sendromu, kalp krizinde olduğu gibi arterlerde tıkanıklıkla birlikte ortaya çıkmıyor. Kalbin sol tarafında pompalama işlevinde bir bozukluk ortaya çıkarken, diğer bölgelerde kasılma işlemi normal düzeyde devam ediyor.

50-75 YAŞ ARASI KADINLARDA RİSK YÜKSEK



Sonuçları ‘Current Problems in Cardiology’ dergisinde yayınlanan çalışmaya göre corona virüsü salgınıyla birlikte Kırık Kalp Sendromu vakalarında da artış gözlemlendi. Mart 2020 ile Nisan 2020 arasındaki verileri inceleyen araştırmacılar, pandemi öncesinde yüzde 1.5 ile 1.8 arasında değişen vakaların, pandemiyle birlikte yüzde 7.75’e yükseldiğini tespit etti.

Hastalığın büyük çoğunlukla 50-75 yaş aralığındaki kadınları etkilediği belirtildi.

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