Corona virüsüyle ilgili en çok sorulan soruya yanıt veren araştırma: Virüsün canlı kalma süresi…

New England Journal of Medicine’da sonuçları yayımlanan araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002’deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı.

Buna göre salgına yol açan yeni virüs, bakır yüzeylerde dört saat, mukavva yüzeylerde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saate kadar canlı kalabiliyor.

Çalışmaya göre virüsün havada canlı kalma süresi de 3 saate kadar çıkabiliyor.

SARS’LA SÜRELERİ BENZER

BBC Türkçe’nin aktardığı raporu yazan uzmanlar, “Test edilen koşullarda SARS-CoV-2 ile SARS-CoV-1’in canlı kalma süreleri benzerlik gösteriyor” dedi.

Geçen ay The Journal of Hospital Infection’da yayımlanan bir araştırmada, SARS gibi insanlara bulaşan virüslerin, dezenfekte edilmeyen metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove, yeni tip corona virüsünün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.

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