Corona Yardım Paketi Kongre Bütçe Komisyonu’ndan Geçti

ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Joe Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketini onayladı. Paketin bu haftanın ilerleyen günlerinde Temsilciler Meclisi’nin tamamında oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini aştığı günde paket, bütçe komisyonunda partilerin üye sayısıyla orantılı biçimde 16’ya karşı 19 oyla kabul edildi. Salgın milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktı.

Paket, Corona virüsü aşıları ve tıbbi malzeme tedarikinin arttırılmasına önemli kaynak sağlamayı öngörüyor.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, paketin Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak Başkan Joe Biden’ın önüne imzalaması için federal işsizlik yardımlarının süresinin dolacağı 14 Mart’tan önce gitmesine çalıştıklarını kaydetti. Cumhuriyetçiler ise paketi fazla masraflı buluyor ve alınan önlemlerin ekonominin açılmasını, istihdamı, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasını ve okulların açılmasını sağlamayacağını öne sürüyor.

Senato azınlık lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ın “yara bandı politikası” olarak adlandırdığı politikalarla bir yıl daha ekonomik durgunluğa neden olacağını, paketin başarılı olmayacağını öne sürdü.

Biden ve Demokratlar planı hızla geçirerek ABD’de düşük gelir sınıfındakilere doğrudan yardımların bir an önce ulaşmasını, federal işsizlik yardımının süresinin uzatılmasını, eyaletlere ve yerel yönetimlere yardımın arttırılmasını sağlamak istiyor.

Demokratlar “uzlaşma” adı verilen bir yöntemi kullanarak Cumhuriyetçiler’in Kongre’de paketin önünü tıkamasını engellemişti. Bu durumda Demokratlar paketi Senato’dan Cumhuriyetçiler’in muhalefetine rağmen geçirebilecek.

Bütçe Komisyonu’nun Başkanı Temsilciler Meclisi üyesi John Yarmuth, “Zamanla yarışıyoruz. Halkımızın eylemsizlik yüzünden yaşanan insani ve ekonomik kayıplar nedeniyle korkuya kapılmaması için atak ve hızlı şekilde harekete geçmemiz lazım” diye konuştu.