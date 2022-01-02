Coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 2 Ocak 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “60 yaş üzeri risk altında” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Ocak verilerine göre, 362 bin 836 test yapıldı.

Son 24 saatte, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 161 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 129 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Ocak verilerine göre, dün 369 bin 27 test yapılmıştı. Dün, 36 bin 731 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 325 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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