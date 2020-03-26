Coronadan hayatını kaybeden Dilek’in son görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye’nin en genç corona virüsü kurbanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri, 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerle birlikte Topal; yeğeni Dilek için, “Prensesin yoğun bakımdaki son haliydi” ifadelerini kullandı.

ANNESİNE SESLENMİŞ

Dilek’e ait son görüntülerde, annesine seslendiği ve “Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi” dediği duyuldu.

AMASYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde hasta hizmetleri görevlisi olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın cenazesi memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye’nin en genç corona virüsü kurbanı olan Dilek’in ölümüyle ilgili detaylar da ortaya çıkmıştı. 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, yeğeninin hayatını kaybetmesi üzerine hastaneden ölüm raporu istediklerini açıklamıştı.

DOĞAL ÖLÜM YAZIYORDU

Topal, “Raporda salgın hastalık doğal ölüm diye yazıyordu. Biz de annesinin son kez görmesini istedik. Ancak bize izin vermediler. Bunun üzerine epikriz raporunu istedim. Bu raporda corona virüsü teşhisi konulduğu yazıyordu. Son günlerde oldukça iyi gelişmeler göstermişti. Ancak yeğenim bu hastalığın üstesinden gelemedi” diye konuştu.

“YAKAMI BIRAK”

Tahtalı’nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı’nın Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 10 marttan önce yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

* 7 MART… Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri…

* 9 MART… Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım…

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