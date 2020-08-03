Coronadan ölen doktorun ismi mezun olduğu fakültede yaşatıldı

Yazan:
Alaturka Online
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Temmuz ayında salgınla mücadele ederken COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybeden nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kendi ismine derslik açıldı.

Açılan dersliğin bilgilendirme panosunda Dr. Örnek’in fotoğrafıyla birlikte şu bilgilere yer verildi:

* İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu (1988).

* Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda aldı. (1990-1996)

* Temmuz 2020’de salgınla mücadele ederken COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybetti.

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