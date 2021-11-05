Coronadan ölen eski ABD Dışişleri Bakanı Powell son yolculuğuna uğurlandı

Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell son yolculuğuna uğurlandı.

ABD’nin 2001 yılında eski Başkan George W. Bush döneminde ilk Afrikalı-Amerikalı Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, corona virüsü komplikasyonları nedeniyle 18 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Powell için cenaze töreni düzenlendi. Washington Ulusal Katedrali’nde yerel saatle 12.00’de düzenlenen cenaze törenine Başkan Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden’ın yanı sıra eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama da eşleri Laura Bush ve Michelle Obama ile birlikte katıldı.

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Condoleezza Rice, mevcut Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de törene katılan üst düzey siyasiler arasında yer alırken, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan eski Başkan Bill Clinton ile eski Başkan Donald Trump cenazeye katılmadı. Halka kapalı gerçekleştirilen tören televizyonda yayınlandı.

Törende Powell’ın arkadaşları ve ailesi konuşma yaptı. Powell’ın oğlu Michael Powell yaptığı konuşmada, ölmeden önceki gece yoğun bakım ünitesinde babasının elini nasıl tuttuğunda hissettiği sevgiden söz ederek, “Babam önemli bir fark oluşturdu, o yaşadı, iyi yaşadı. Babamın mirasını onurlandırmak için ona tarih kitaplarında yer vermekten daha fazlasını yapabileceğimizi umuyorum” dedi.

ABD BAŞKANLARININ FAVORİSİ

ABD’de başkanların “favorisi” olarak bilinen Powell, Cumhuriyetçi yönetimlerde en ünlüsü genç Bush yönetiminde olmak üzere birkaç üst düzey görevde bulundu. eski Başkan Ronald Reagan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Başkan George HW Bush’un Genelkurmay Başkanı olan Powell, ABD tarihinde bu görevleri üstlenen ilk siyahiydi.

George W. Bush döneminde ABD’nin 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve getirilen Powell, ülkedeki ilk siyahi dışişleri bakanı ve bugüne kadarki en yüksek rütbeli siyahi kamu görevlisi olmuş ve başkanlık sıralamasında 4. sırada yer almıştı.