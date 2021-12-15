Coronadan ölen sağlık çalışanıyla ilgili kahreden ayrıntı

Çanakkale’de Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ve bir süredir yoğun bakımda corona virüsü tedavisi gören ebe Seher Bıcı (47) yaşamını yitirdi.

Eceabat İlçe Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım’da Kovid-19 testi pozitif çıkınca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

AŞI OLMAMAMIŞ

Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen ebe Seher Bıcı’nın eşi emekli astsubay Mustafa Bıcı ise, acı haberi sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

EŞİNDEN ACI PAYLAŞIM

Mustafa Bıcı, “Babamdan 5 gün sonra eşim, hayat arkadaşım ve çocuklarımın anası Seher Bıcı’yı da kaybettim. Alah’ım bu nasıl bir sınav. Bunu da vermemde yardımcı ol. Beterinden koru yarabbi” mesajını paylaştı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk de, müdürlüğün sosyal medya hesabından, “Eceabat İlçe Devlet Hastanemizde görev yapan Seher Bıcı, koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağolsun” mesajını paylaştı.

Ebe Seher Bıcı’nın cenazesinin, yarın Eceabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. DHA

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