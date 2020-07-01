Coronalı günlerde aşırı yağlanma neden riskli?

Bilimsel veriler; diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların Covid-19’un risk oranını artırdığını gösteriyor. Bu hastalıkların çoğu overfat (aşırı yağlanma) denilen vücut yağının çokluğundan kaynaklanıyor. Aşırı yağ durumunun kendisi, enfeksiyöz viral hastalıklarda önemli fakat az tartışılan bir risk faktörüdür.

Bu durum bağışıklık fonksiyonunu ve konakçı savunma mekanizmalarını olumsuz etkiler. Aşırı yağlı konakçılarda, hem viral hem de bakteriyel cevabın ters yönde değiştiği gösterilmiştir.

GENÇLERDE ÖLÜM NEDENİ

Covid-19’un erken ölüm vakalarının öncelikle viral enfeksiyonun daha hızlı ilerlemesine izin veren bağışıklık fonksiyonu zayıf olan yaşlılarda ortaya çıktığı gösterilmiştir. 65 yaşından büyükler daha fazla risk altındayken, 19-64 yaş grubunda yoğun bakıma alınanlarda önemli ölçüde daha kronik hastalıklar olduğu görülmüştür. Bu durum öncelikle aşırı vücut yağının yol açtığı kronik inflamasyondan (iltihaplanma) kaynaklıdır.

GİZLİ AŞIRI YAĞA DİKKAT!

Aşırı yağ pandemisi ve bununla ilişkili kronik inflamasyon, insülin direnci ve kronik hastalıklar küresel insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Aşırı vücut yağı, kronik inflamasyonun birincil itici gücüdür. Daha da önemlisi normal kilolu obez olmayan yetişkinlerin yüzde 40 veya daha fazlası, aşırı yağ denilen sağlığı bozan fazla yağa sahip olabilirler.

ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR

Aşırı vücut yağı, anormal kan şekeri, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), trigliseritler ve kan basıncı gibi çeşitli risk faktörleri dahil olmak üzere kardiyovasküler ve metabolik sağlığın bozulmasına yol açabilir.

Bununla birlikte, aşırı yağlı bir vücudun metabolik düzensizliği, enfeksiyon riskini ve kronik solunum yolu hastalıklarını artırarak bağışıklık sistemini tehlikeye sokabilir. Aşırı yağ sendromu olan hastaların tedavisinin önemi Covid pandemisi ile çarpıcı olarak ortaya çıktı, bu hastaların vakit geçirmeden tedavi olmaları gelecekteki sağlık sorunlarını önlemek adına aciliyet taşıyor.

Birçok ülkede obezite cerrahisinin ikinci dalga gelmeden yarı acil statüsünde başlatmasında da bu kaygı yatıyor. Obezite cerrahisi hormonal etkilerle çok kısa sürede Covid için risk faktörleri olan şeker hastalığını ve yüksek tansiyonu çözmektedir.