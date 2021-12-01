Coronanın yeni mutasyonu Omicron, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de tespit edildi

Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 1 kişide corona virüsünün yeni mutasyon türü Omicron’a rastlandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Afrika ülkesinden gelen ve 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran bir Afrikalı kadında, corona virüsünün Omicron mutasyonunun görüldüğü bildirildi. Böylece ülkede ilk Omicron vakasına rastlandığı aktarıldı.

Omicron mutasyonu ile enfekte olan kadının herhangi bir semptomunun bulunmadığı, karantinaya alınarak durumunun takip edildiği ve temasta bulunanların da izole edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni mutasyonların yayılmasıyla mücadele amacıyla güçlendirici aşı da dahil olmak üzere aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

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