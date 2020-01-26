Coronavirus ABD’nin Kaliforniya Elayeti’nde Görüldü

Los Angeles Times‘in haberine göre, Çin‘de başlayıp hızla yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti‘nde bulunan Orange County‘de, Çin’in Wuhan kentinden turist amaçlı gelen bir Çin vatandaşında görüldü.

Vaka’nın, kısa bir sürede 14 ülkede, 2000’den fazla kişide görülen, ve 56 can alan Coronavirüs olduğu Orange County Sağlık Ajansı tarafından Cumartesi akşamı doğrulandı.

Hastanın, Orange County‘de bir hastanede, karantina altında tutulduğunu söyleyen yetkililer, hastanın daha önce kimlerle kontak kurduğunu ve nerelere gittiğini saptamaya çalışıyor.

Amerika Sağlık Bakanlığı‘nın açıklamasına göre, Kaliforniya Eyaleti‘nde Cuma günü itibariyle yaşları 3 ile 58 arasında değişen 18 şüpheli Coronavirüs ıhtımaline karşı kontrol edildi. Bu sayının bir hayli fazla olduğunun altını çizen yetkililer, bu durumun eyalet için ciddi bir sağlık probleminin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Coronavirus daha önce Amerika sınırları içinde, Washington ve İllinois Eyaletleri‘nde, 1’er kişi olmak üzere toplam 2 kişide görülmüştü.

CORONAVİRUS KANADA’DA DA GÖRÜLDÜ

Kanada‘da ilk Coronavirus vakası Cumartesi günü Toronto‘da görüldü. Wuhan‘dan Guangzhou‘ya, daha sonra da ayın 23’ünde Kanada’ya gelen 50’li yaşlardaki bir adamda virüse rastlayan yetkililer, hastanın hemen karantina altına alındığını söyledi.

ALATURKAONLİNE ÖZEL