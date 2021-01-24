Coronavirüs bağırsakları da vuruyor

Bugünlerde ‘geçirgen bağırsak sendromu’ gündemde… Hastalığın, stres, sindirim sistemi problemleri ve yanlış beslenme nedeniyle yaygınlaştığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Osman Erk, bu konuda merak edilenleri şöyle anlattı:

Sindirim sisteminin savunma bariyerini oluşturan mikrobiyota, mukus tabakası, sağlıklı epitel hücre tabakası ve aralarındaki sıkı bağlantıların herhangi birinde veya birkaçında ortaya çıkacak olan değişiklikler geçirgen bağırsak sendromunun tetiklenmesine yol açar. Ortaya çıkan durum bağırsak çeperine daha fazla zarar verir ve vücutta inflamasyon (iltihap) ortaya çıkar. İnflamasyon vücudun yağ biriktirmesi anlamına gelir. Sonuçta gıda ve besin duyarlılıkları, kronik inflamatuar ve otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Covid-19 hastalarının kanında çok fazla iltihap görülür. Bu durum da bağırsak bariyerinin daha da kötü hale gelmesine neden olur. Geçirgen bağırsak sendromu ayrıca birçok sindirim sistemi ile ilgili şikayete; vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Geçirgen bağırsak sendromunun en önemli nedenleri; stres, ilaçlar (antibiyotikler, antidepresanlar, antiromatizmal ilaçlar, kortizon gibi) kimyasal toksinler (tarım ilaçları, hava kirliliği, sigara dumanı, gıda katkı maddeleri gibi), rafine karbonhidrat, şeker, doymuş-trans yağlar, işlenmiş gıdalar, düşük lif, gıda intoleransı, gıda alerjisi, alkol, tatlandırıcılar ve GDO’lu gıdalardır.

HANGİ GIDALAR FAYDALI?

Kaliteli fermente besinler, zeytin, elma, muz, siyah çikolata, yeşil yapraklı sebzeler, bamya, enginar, hindiba, soğan, sarımsak, mantar, kuruyemişler, çay, keten tohumu, kahve ve baharatlar bağırsak sağlığını destekler. Akdeniz Diyeti, bağırsak dostu diyetlerin en önemlisidir. Turpgiller besin grubundaki bitkiler bağırsak sistemini en fazla destekleyen spesifik gıdalardır.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Öğün atlayarak veya zaman zaman 16-24 saat sürecek oruç tutma yöntemiyle bağırsaklarınızı dinlendirin. Yemek yerken acele etmeyin. Ara öğünleri unutmayın. Acıkmadan sofraya oturmayın, tıka basa yemeyin. Stresten uzak durmaya çalışın. Gelişigüzel ilaç kullanmayın. Alerjik gıdalar tüketmeyin. Bağırsak astarını onarıp, desteklemek için glutamin, çinko, esansiyel yağ asitleri, D vitamini alın. Lifli gıdalar tüketin.