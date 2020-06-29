Coronavirus – Dünya Genelinde Ölüm Sayısında Kritik Eşik Aşıldı

LOS ANGELES, CA – Dünya genelinde Coronavirus hasta sayısı her geçen saat artarken, ölüm sayısının 500,000’i geçtiği açıklandı.
John Hopkins Üniversitesi‘nin 28 Haziran verilerine göre dünya genelinde Coronavirus hasta sayısı 10,115,912 olarak gösterildi, Coronavirus’ten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 501,233.
Amerika Birleşik Devletleri 2,548,143 Coronavirus hasta sayısı ile en çok hasta sayısının olduğu ülke konumunda. Amerika Birleşik Devletleri’ni, sırasıyla Brezilya, Rusya ve Hindistan takip ediyor. Türkiye ise dünya genelinde en çok Coronavirus hasta sayısının görüldüğü 14. ülke konumunda.
2,548,143 US
1,344,143 Brazil
633,563 Russia
528,859 India
312,640 United Kingdom
279,419 Peru
271,982 Chile
248,770 Spain
240,310 Italy
222,669 Iran
216,852 Mexico
202,955 Pakistan
199,476 France
197,239 Turkey
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