Coronavirus – Dünya Genelinde Ölüm Sayısında Kritik Eşik Aşıldı

LOS ANGELES, CA – Dünya genelinde Coronavirus hasta sayısı her geçen saat artarken, ölüm sayısının 500,000’i geçtiği açıklandı.

John Hopkins Üniversitesi‘nin 28 Haziran verilerine göre dünya genelinde Coronavirus hasta sayısı 10,115,912 olarak gösterildi, Coronavirus’ten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 501,233.

Amerika Birleşik Devletleri 2,548,143 Coronavirus hasta sayısı ile en çok hasta sayısının olduğu ülke konumunda. Amerika Birleşik Devletleri’ni, sırasıyla Brezilya, Rusya ve Hindistan takip ediyor. Türkiye ise dünya genelinde en çok Coronavirus hasta sayısının görüldüğü 14. ülke konumunda.

2,548,143 US

1,344,143 Brazil

633,563 Russia

528,859 India

312,640 United Kingdom

279,419 Peru

271,982 Chile

248,770 Spain

240,310 Italy

222,669 Iran

216,852 Mexico

202,955 Pakistan

199,476 France

197,239 Turkey

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