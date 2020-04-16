Coronavirüs Sebebiyle Amerika’da verilen Ekonomik Teşvik paketi Ödemenizi Kontrol Edin!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump‘ın koronavirüs salgınının ekonomik zararını azaltmak amacıyla Amerikalılara söz verdiği yardım çekleri gönderilmeye başlandı.

ABD Gelir Dairesi (IRS) tarafından sosyal medya üzerinden cumartesi günü yapılan açıklamada, “İlk Ekonomik Etki Ödemeleri bugün vergi mükelleflerinin banka hesaplarına yatırıldı. Birçok kişinin ödemelerini almak için endişeli olduğunu biliyoruz; olabildiğince hızlı olmaya devam edeceğiz” denildi.

Ne Kadar Ödeme Alacaksınız?

Ekonomik yardım paketi kapsamında, 2019’da 75 bin dolardan daha az gelir elde eden bireyler, 1200 dolar tutarındaki ödemeyi almaya hak kazanmış sayılıyor.

Ayrıca eşiyle birlikte 150 bin dolardan az kazanmış çiftler için de 2400 dolar tutarında bir ödeme yapılacak. Bunun yanında hanedeki her çocuk için ek 500 dolar alabilecekler.

Coronavirüs Sebebiyle Amerika’da verilen Ekonomik Teşvik paketi Ödemenizi Kontrol Edin!