Coronavirüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo evliyaları bulur – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Coronavirüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo evliyaları bulur” başlıklı 19 Mart 2020 tarihli köşe yazısını okumak yerine dinlemek istiyorsanız sizin için özel hazırladığımız sesli makale okuyamıyorum dinliyorum videomuz.

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Coronavirüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo evliyaları bulur – Yılmaz Özdil

Araştırmalarını ABD’de sürdüren Profesör Aziz Sancar’ın kimya dalında Nobel ödülü kazandığı gün, fahri profesör doktor unvanı bulunan asrın liderimiz “neden zorunlu matematik, fizik, kimya dersi tartışılmıyor da, zorunlu din dersi tartışılıyor” diyorsa… Bu ülkenin coronavirüse karşı aşı icat etme ihtimali olabilir mi?

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Cern’de sekiz bin bilim insanının hadron çarpıştırıcısıyla deneye başladığı gün, diyanet’e bilim bakanlığı’nın dört misli bütçe ayırıp, din eğitimi bile almadığı halde din adamı kabul edilen molla’ları devlette kadrolu işe alan ülke… Coronavirüse karşı ilaç bulabilir mi?

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(Sekiz bakanlıktan fazla bütçesi olan diyanet’in coronavirüse karşı önerisi ne oldu? Ortak tespih kullanmayın, şahsi tespih kullanın!)

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Tübitak’ın kabul etmediği projeyi Harvard Üniversitesi kabul ederken, Tübitak’ın kabul etmediği projeyi NASA kabul ederken, Tübitak’ın kabul etmediği proje 54 ülke arasında dünya birincisi olurken, Tübitak’ın kabul etmediği projeyi Almanya kaparken, Tübitak’ın kabul etmediği projeyi İngiltere kaparken, Tübitak tarafından Tillo evliyalarının kerametlerini “bilimsel” kabul edip, aynı anda iki farklı yerde görülebilen tarikat şeyhlerini “bilim fuarı”nda sergileyen ülke… Aynı anda 155 farklı ülkede görülebilen coronavirüsü laboratuvar ortamında izole edebilir mi?

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(Tübitak’ın “bilimsel” kabul ettiği projeler arasında, mahremiyeti koruyan önlük projesi, ihram giyen hacı robot projesi, ayet okunmuş fasulye projesi, kötü söz kavanozu projesi, tatlı kelam projesi, selamünaleyküm projesi var… Tübitak Bilim Şenliği’nde sergilenen selamünaleyküm projesine göre, siz yolda gördüğünüz ve hiç tanımadığınız birine selamünaleyküm diyorsunuz, o da size aleykümselam diyor, böylece mutlu bir toplum oluyor, proje bu!)

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Bütün dünya nefesini tuttu, Çin’in Almanya’nın İsrail’in Kanada’nın üniversitelerinden gelecek müjdeli haberi bekliyor…

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“Akademisyenler sarık giymeli” diyenleri rektör yapan, “kadınlarla tokalaşmanın ateş tutmaktan daha korkunç” olduğunu söyleyenleri rektör yapan, Akp il başkanına teşekkür ilanı verenleri rektör yapan, “cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzı ayn’dır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” diyenleri rektör yapan, “ben bu ülkede cahil, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olanlar cahil halktır, profesörden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite mensuplarıdır, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” diyeni, bütün üniversitelerin başına getirip, Yök’e yönetici yapan ülkenin… İnsanlığa verebileceği hayırlı bir haber olabilir mi?

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Dünya çapında saygın tıp profesörümüz Mehmet Haberal’ı utanmadan hapse tıkarken, tıp profesörü rektörümüz Fatih Hilmioğlu’nu iftiralarla hapse tıkarken, hem Tübitak başkanı, hem Yök başkanı profesörümüz Kemal Gürüz’ü yalanlarla hapse tıkarken, ilaç icat eden, yüksek bilim konseyi üyesi eczacı profesörümüz Tayfun Uzbay’ı hakaretlerle hapse tıkarken, dünya çapında saygın tıp profesörümüz Türkan Saylan’ı küfürlerle öldürürken, “deve sidiği şifalıdır” diyen arkadaşı, üniversitede akademisyen yapan ülkenin… Coronavirüse karşı önlemi sizce ne olabilir?

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Akıl’dan bilim’den liyakat’tan uzaklaşan, tarikat-cemaat-zırcahil atmosferine teslim olan ülkenin, kaçınılmaz zavallılığıdır bu.

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Tee yüz yıl önce, Kurtuluş Savaşı’nın o imkansız ortamında bile, boza şişelerinin içinde serum üreten, dağlarda çadırlarda laboratuvar kurup, kolera, çiçek, veba kültürleriyle aşı üreten ülkenin… Bugün alt tarafı virüs test kiti bile üretemeyen hali, kolonya bile üretemeyen hali, ibret vericidir.

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İnsanlık bu badireyi elbette atlatacak.

Ama bu ülkenin insanları artık lütfen… “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” vizyonuyla “ulemaya soralım” arasındaki hayati tercihini, idrak etmek zorundadır.

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil köşe yazılarını yayınlandığı anda ilk siz dinlemek istiyorsanız buraya tıklayarak Alaturka Youtube kanalımıza abone olun.