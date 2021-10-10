Corona’ya Karşı Yeni İlaç Yolda 

Corona virüsüne karşı yeni bir silah var ve bu silah bir kapsül içinde geliyor. Merck adlı ilaç şirketinin yetkilileri, geliştirdikleri ilacın Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini kaydetti.

Amerika’da Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini geçmiş durumda.

Ancak artık yeni bir umut var. Merck adlı ilaç şirketinin yetkilileri, geliştirdikleri ilacın Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini açıkladı. Deney sürecinde elde ettikleri bulgular o kadar kuvvetliydi ki, araştırmacılar bir an önce hayat kurtarabilmek amacıyla deneyleri erken tamamladı.

İlaç, enfeksiyon ilk başladığında alınması halinde bu ilaç hastaneye yatırılma ya da ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Schaffner, “Hastalar, diğer ilaçlarını aldıkları gibi bu ilacı da eczaneye gidip alabilecek. Bu da bize, daha fazla sayıda kişiyi çok daha kısa zamanda tedavi etme şansını verecek. Üstelik bu, çok daha az maliyetli olacak” diyor.

Doktor Caleb Hernandez acilde görevli ve aynı zamanda da Corona virüsüne karşı ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili araştırma yapıyor.

Doktor Hernandez, şu ana kadar, virüse yakalananların hastanede oksijen ihtiyacını üç kat azaltan üç başka ilacın daha küçük firmalar tarafından üretildiğini, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA’den onay alabilecek mali güçleri olmadığı için bu ilaçların raflarda bekletildiğini söylüyor.

Hernandez, “Hükümetimiz bu tür çalışmalara 500 bin dolar harcamıyor. Bu tür araştırmaları onaya sunmak için özel şirketlere bağlıyız. Bu yüzden de çok fazla buluşla ilgili haber duyamazsınız” diyor.

Uzmanlar, Amerikalılar’ın, Corona virüse karşı antikor üreten aşılar yerine bu yeni ilacı tercih etmelerinden endişe duyuyor. Ancak birçok ülke için hap şeklindeki ilaçların kullanımı çok daha kolay. Bunun nedeni de maliyetin daha düşük, sevkiyatın da daha rahat olması.

Dr. Hernandez, herhangi bir ilacın bu pandemiyi bir gün sona erdirmesini umuyor.

Coney Island Hastanesi’nden Hernandez, “Neredeyse iki yıldır her gün gözümüzün önünde insanlar ölüyor. Ve yaşadığınız toplumda size inanmayanlar olduğunda durum daha da zorlaşıyor. Kimileri, bir tür komplonun parçası olduğumuzu ya da olayları abarttığımızı düşünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Merck firması, Corona virüsüne karşı geliştirdiği ilaca acil onay almak için başvurma hazırlığında. Ancak bu süreç 2 ay sürebilir.