Coronaya yakalanan adam tedbirsizliğini Sözcü’ye anlattı

Konya’nın Ereğli ilçesinde corona virüsüne yakalanan 3 çocuk babası Şener Olgun (37), Ereğli Devlet Hastanesi’nde 5 gün süren corona virüsü tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci Sözcü’ye anlatan Olgun şunları söyledi:

* Hastalığın belirtileri bende ilk önce hafif eklem ağrıları ile başladı, ardından ağrılarım dayanılmaz bir hal almaya başladı. Göğsümde ve sırtımda baskı hissi ile birlikte nefes alıp vermek de zorlanmalar yaşadım.

* Ateşim de zaman zaman yükseliyordu. Belirtilerin ardından hastaneye gittim, test yaptırdım ve ciğerlerimin tomografisi çekildi. Ciğerlerimin kötü durumda olması ve testimin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi sürecim başladı.

“5 GÜN TEK KİŞİLİK ODADA KALDIM”

“Testinizin pozitif çıkmasının ardından hastanede geçirilen süre insani bitiriyor” diyen Olgun konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Hastanede 5 gün boyunca tek kişilik odada kaldım. Günlük hap ve serumlarla tedavim yapıldı. Yemek ve ilaçlarım odamın kapısına bırakılıyor ve almam için bana telefonla bilgi veriliyordu.

* Maskeniz takılı olmadan odanıza hiçbir hemşirenin girmediği o zor günlerde bir de bu virüsle uğraşmak son derece zor.

“ÇOK PİŞMANIM”

Corona virüsüne yakalanmadan önce birçok insan gibi ‘Bana bir şey olmaz’ hissiyle tedbirsiz gezdiğini aktaran Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben herkes gibi bana bir şey olmaz diye tedbirsiz gezdim. Şimdi çok pişmanım. Hastanede kaldığım süre boyunca ‘acaba çocuklarıma ya da sevdiklerime de bu hasatlığı bulaştırdım mı?’ diye çok düşündüm.

* Benim yüzümden yaşlı ve kronik bir hasta ya da başka bir sevdiğim bu salgına yakalanarak hayatını kaybeder mi diye düşünmek insanı yıkıma uğratıyor.

“SAĞLIKLI GÜNLERİME KAVUŞMAK İSTİYORUM”

Hastanedeki tedavi sürecinin ardından evde karantinaya alındığını ifade eden Olgun, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Hastanede 5 günlük tedavimin ardından evde 14 günlük karantina sürecim başladı. Bu hastalığa karşı hem ruhsal hem de bedenen güçlü olmak gerekiyor.

* Hepsinden öte bana bir şey olmaz diye düşünmemek gerekiyor. 15 gün sonra karantina sürecim bittikten sonra eski sağlıklı günlerime kavuşmak istiyorum.

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