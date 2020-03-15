Corona’ya yakalanan Arteta’nın son durumu için eşinden açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan Arsenal menajeri Mikel Arteta’nın son durumu ve tedavi süreci ile ilgili eşi Lorena Bernal’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Lorena, eşi Mikel’in moralinin yerinde olduğunu ve durumunun da iyiye gittiğini söyleyerek, “Endişelenecek bir durumu yok. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Mikel kendini iyi hissediyor. Virüse bağlı semptomları olduğu doğru ama şükürler olsun ki ciddi değil. Sadece yüksek ateş ve baş ağrısı var. Çocuklar ve ben çok iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Corona virüsün etkilerinin doğal bir süreç olduğunu ve insanların yavaş yavaş hastalığa bağışıklık kazanacağına inandığını söyleyen Bernal, virüsten korunmak için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Mikel Arteta’nın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Premier Lig maçları durdurulmuş ve lige bir süre ara verileceği açıklanmıştı.