Coronaya yenik düşen genç hemşire geride 2 çocuk bıraktı

Yazan:
Alaturka Online
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire yakalandığı corona virüsüne yenik düştü.

Yayınlanma: 15:08 – 30 Kasım 2021

Coronaya yenik düşen genç hemşire geride 2 çocuk bıraktı

İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan yaklaşık 2 hafta önce corona virüsüne yakalandı. Durumu kötüleşen Fidan, Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi. (İHA)

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