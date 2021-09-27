Coronayla mücadelede 2 ilde yeni gelişme! Bakan Koca’dan çağrı

Corona virüsü Risk Haritası’ndan iki ilin daha kategorisi değişti. Osmaniye ve Düzce’deki yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aşılamada iki ilin kategorisinin değiştiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

SAYI 11’E ULAŞTI

*Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Osmaniye’de de %75’in üzerinde. Böylece Mavi il sayımız 11’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!

*Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Düzce’de bugün %65’in üzerine çıktı. Risk rengi artık SARI olan Düzce’nin bu oranı kısa sürede %75’in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Hepimizin lehine sonuçlar için, bütün iller, ikinci doz aşıda yarışalım!

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.28, ikinci doz ortalaması yüzde 70.59, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 108 milyon 305 bin 902 oldu.

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