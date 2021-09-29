Coronayla mücadelede 5 ilde yeni gelişme! Bakan Koca’dan kritik çağrı

Corona virüsü Risk Haritası’ndan 5 ilin daha kategorisi değişti. Aydın, Zonguldak, Erzincan, Yozgat ve Malatya’daki yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aşılamada 5 ilin kategorisinin değiştiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

SAYI 15’E YÜKSELDİ

*Covid-19’a karşı İkinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak’ta da %75’in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!

“YÜZDE 75’İ GEÇMEK ÜZERE YARIŞALIM”

*Covid-19’a karşı İkinci doz aşı oranı Erzincan, Yozgat ve Malatya’da %65’in üzerine çıktı. Bu üç ilimizin haritadaki rengi Sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında %75’i geçmek üzere yarışalım!

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