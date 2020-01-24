Çoruh dondu! Belediye başkanı uyardı: Burası Çıldır değil, üzerinde yürümeyin

Son bir haftadır Sibirya soğukları etkisinde olan Erzurum’da göl ve akarsular buzla kaplandı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ila 20 derecede seyrettiği Erzurum’da Çoruh nehri dondu.

İspir ilçesi sınırı boyunca yüzeyi donan Çoruh nehrinin kenarlarına uyarı tabelaları asıldı. Nehir kenarı boyunca belirli aralıklarla ‘Dikkat su yüzeyinde kırılabilir ince buz tabakası’ ve ‘Kırılabilir ince buz tabakası tehlikelidir’ uyarı levhaları konuldu.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ilçeye gelen ziyaretçileri uyardı: Buz kalın değil, ince. Çoruh’a gelenler sakın Çıldır gölündeki gibi üzerinde yürümeye, kaymaya kalkmasınlar. Güvenli değil, risk var. (DHA)